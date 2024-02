Wie stabil ist Barclays wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "Barclays Bank plc":

Der Aktienkurs von Barclays hat in den vergangenen 12 Monaten eine Rendite von -21 Prozent verzeichnet, was mehr als 15 Prozent unter dem Durchschnitt des Finanzsektors liegt. Die Handelsbanken-Branche erzielte eine mittlere Rendite von 1,33 Prozent, wobei Barclays mit 22,33 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Barclays mit 5,48 Prozent 0,19 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben zu einer neutralen Einschätzung des langfristigen Stimmungsbildes für Barclays geführt, da die Diskussionstätigkeit im Vergleich zur durchschnittlichen Aktivität im Mittelfeld liegt und die Stimmungsänderungsrate kaum Schwankungen aufweist.

Gemäß den Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate hat Barclays 5 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen erhalten, was im Durchschnitt zu einer positiven Einschätzung führt. Im letzten Monat wurden 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen abgegeben, was zu einer Gesamtbewertung von "positiv" führt. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 250 GBP, was einer Empfehlung zum Kauf der Aktie entspricht, da sie um 67,79 Prozent steigen könnte. Insgesamt erhält die Barclays-Aktie somit eine positive Empfehlung von den Analysten.