Wie stabil ist BRANICKS wirklich?

Der Relative Strength Index (RSI) wird oft zur Bewertung von überkauften oder überverkauften Aktien verwendet. Der 7-Tage-RSI für Branicks beträgt 31,91 Punkte, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Ebenso zeigt der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 55,67 eine neutrale Bewertung an.

In den letzten zwei Wochen wurden in sozialen Medien überwiegend positive Bewertungen für Branicks abgegeben. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich in den letzten vier Wochen für Branicks verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht geändert, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Branicks-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist auf eine negative Entwicklung hin. Daher wird die Branicks-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.