Wie stabil ist BOS Better Online wirklich?

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bos Better On-line bei 7, was bedeutet, dass die Börse 7,3 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Dieser Wert liegt 90 Prozent unter dem Durchschnitt in der Branche, wo das KGV aktuell bei 76 liegt. Aufgrund dessen wird der Titel als unterbewertet eingestuft und auf Basis des KGV als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurden in den letzten zwei Wochen vor allem neutrale Diskussionen über Bos Better On-line geführt. Nur an einem Tag wurden überwiegend positive Themen diskutiert, während an zwei Tagen die Anleger größtenteils neutral eingestellt waren. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch vor allem positive Themen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für die Aktie führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Rate der Stimmungsänderung, weshalb die Einschätzung für diesen Faktor "Neutral" lautet.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der letzte Schlusskurs der Bos Better On-line-Aktie um -11,9 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt. Insgesamt erhält die Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.