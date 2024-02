Wie stabil ist Axa wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Axa: Fundamentaldaten und technische Analyse deuten auf neutrale Bewertung hin

Die Axa-Aktie zeigt sich mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 10,64 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt, der bei 0 Prozent liegt. Somit erhält die Aktie auf Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Axa derzeit bei 28,13 EUR gesehen, was die Aktie die Einstufung "Gut" einbringt. Der Abstand zum Aktienkurs von 29,99 EUR beträgt +6,61 Prozent, während der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 29,87 EUR liegt, was einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt erhält die Axa-Aktie somit ein "Gut"-Rating auf Basis der technischen Analyse.

Beim Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass die Axa-Aktie auf 7-Tage-Basis überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 48,87, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Hinsichtlich der Dividendenrendite von 5,91 Prozent liegt die Axa-Aktie über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Zusammenfassend deuten die fundamentalen Daten und die technische Analyse darauf hin, dass die Axa-Aktie derzeit neutral bewertet wird, wobei sie sowohl positive als auch negative Signale aufweist.