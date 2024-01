Wie stabil ist Avid Bioservices wirklich?

Die Avid Bioservices wurde von Analysten in den letzten 12 Monaten 0 Mal positiv, 1 Mal neutral und 0 Mal negativ bewertet. Langfristig erhält das Unternehmen daher von institutioneller Seite aus eine neutrale Bewertung. Es liegen jedoch keine aktuellen Updates von Analysten vor. Der aktuelle Kurs der Aktie liegt bei 6,72 USD, wobei Analysten eine negative Entwicklung von -100 Prozent erwarten und ein mittleres Kursziel von 0 USD prognostizieren. Dies führt zu einer insgesamt negativen Einschätzung durch institutionelle Analysten.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Avid Bioservices von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher eine positive Einstufung des Unternehmens.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Avid Bioservices mit einem Wert von 810,7 deutlich höher als der Branchendurchschnitt in der Biotechnologie, was auf eine Überbewertung hinweist.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine neutrale Bewertung von den Analysten.

Die Gesamtbewertung durch institutionelle Analysten fällt daher neutral aus, während die Anleger-Stimmung eine positive Einschätzung zulässt. Die fundamentale Analyse zeigt hingegen eine Überbewertung der Aktie, was zu einer negativen Empfehlung führt.