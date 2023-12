Wie stabil ist Avid Bioservices wirklich?

Derzeit wird der Aktienkurs von Avid Bioservices als überbewertet eingestuft. Dies ergibt sich aus dem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 810,7, was bedeutet, dass die Börse 810,7 Euro für jeden Euro Gewinn von Avid Bioservices zahlt. Im Vergleich dazu liegt der durchschnittliche KGV-Wert in der "Biotechnologie"-Branche bei 104, was einer Überbewertung von 678 Prozent entspricht.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung der letzten 12 Monate hat Avid Bioservices eine Rendite von 101,16 Prozent erzielt, was im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von 20,4 Prozent in der "Biotechnologie"-Branche als sehr gut eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Avid Bioservices mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,49 Prozent. Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv in Bezug auf Avid Bioservices. Die überwiegend positiven Themen in den Diskussionen der letzten beiden Wochen führen zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Gut".

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Avid Bioservices basierend auf dem KGV, der Aktienkursentwicklung und der Dividendenpolitik, während die Stimmung der Anleger als positiv bewertet wird.