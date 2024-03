Wie stabil ist Avensia publ AB wirklich?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind.

Für Avensia wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt bei 51,35 Punkten, was darauf hinweist, dass Avensia weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 zeigt jedoch an, dass Avensia überkauft ist, wodurch das Wertpapier mit "Schlecht" eingestuft wird.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum geben Aufschluss über das langfristige Stimmungsbild. In diesem Punkt zeigt Avensia eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung hindeutet.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Die Unterhaltungen konzentrierten sich verstärkt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Avensia. Daher ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Die charttechnische Entwicklung der Avensia-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 bzw. 50 Handelstage liegt. Daher wird die Aktie in der technischen Analyse mit einem "Schlecht"-Rating versehen.