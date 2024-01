Wie stabil ist Automatic Data Processing wirklich?

Die aktuelle technische Analyse der Automatic Data Processing zeigt, dass der Kurs der Aktie bei 236,1 USD liegt. Dies entspricht einer Entfernung von +1,84 Prozent vom GD200 (231,83 USD) und wird daher als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 233,4 USD, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +1,16 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Automatic Data Processing-Aktie daher als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf die Aktie in den letzten Tagen überwiegend negativ. Positive Themen dominierten an fünf Tagen, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen wurden verstärkt diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Es wurden 9 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) identifiziert, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten eingetrübt hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionen über das Unternehmen haben jedoch zugenommen, was zu einem "Gut"-Rating in Bezug auf die Aufmerksamkeit der Anleger führt. Insgesamt erhält die Automatic Data Processing-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten 0 mal die Einschätzung "Gut", 2 mal die Einschätzung "Neutral" und 0 mal das Rating "Schlecht" für die Automatic Data Processing-Aktie vergeben. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite aus als "Neutral" bewertet. Es liegen keine neuen Analystenupdates zur Aktie vor. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 6,31 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel von 251 USD. Diese Entwicklung wird als "Gut"-Einschätzung bewertet. Insgesamt erhält die Bewertung durch institutionelle Analysten daher die Stufe "Gut".