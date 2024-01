Wie stabil ist Aurelia Metals wirklich?

Die technische Analyse der Aurelia Metals-Aktie ergibt eine positive Bewertung. Der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,1 AUD. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,11 AUD, was einem Unterschied von +10 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der einfachen Charttechnik führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt ebenfalls eine positive Tendenz. In den letzten Tagen waren die Marktteilnehmer überwiegend positiv eingestellt, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Auf dieser Basis erhält Aurelia Metals eine positive Einschätzung der Anlegerstimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 33,33, was zu einer neutralen Einstufung führt. Auch der RSI25 weist mit 52,38 auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamteinschätzung.

Die Kommunikation über Aurelia Metals in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen nicht grundlegend verändert. Die Aktie erhält daher eine neutrale Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie zeigt, dass das Unternehmen aktuell durchschnittlich im Fokus der Anleger steht, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine schlechte Gesamtbewertung.