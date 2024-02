Wie stabil ist Astra Space Registered (A) wirklich?

Investoren: Die Diskussionen über Astra Space in den sozialen Medien geben eine klare Einschätzung der Meinungen und Stimmungen rund um das Unternehmen wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Basierend auf diesen Beobachtungen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Zusammenfassend ist die Redaktion der Ansicht, dass die Aktie von Astra Space in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Relative Stärke-Index: Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength Index auf. Derzeit zeigt der RSI für Astra Space einen Wert von 49,15, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 44. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich für den RSI somit eine Einstufung "Neutral".

Stimmung und Buzz: Neben den Analysen aus Bankhäusern ist auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ein Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Veränderung der Stimmung geben Aufschluss über das langfristige Stimmungsbild. Die Analyse der Aktie von Astra Space basierend auf diesen Faktoren zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsveränderung für Astra Space deutet jedoch auf eine negative Veränderung hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie von Astra Space in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Schlecht".

Technische Analyse: Über die letzten 200 Handelstage ergibt sich für die Astra Space-Aktie ein Durchschnittsschlusskurs von 3,2 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,95 USD, was einem Unterschied von -39,06 Prozent entspricht, und daher wird eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Neben dem 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt derzeit 1,77 USD, und daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+10,17 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie von Astra Space eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält Astra Space für die einfache Charttechnik somit eine "Neutral"-Bewertung.