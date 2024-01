Wie stabil ist Asti wirklich?

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Asti derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 0,01 SGD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0.014 SGD) um +40 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,01 SGD zeigt eine Abweichung von +40 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Asti weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 50 keine überkauften oder überverkauften Signale. Daher erhält das Wertpapier insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Die Anleger-Stimmung bezüglich der Asti wird als neutral eingestuft, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. Die Anleger äußerten überwiegend neutrale Themen in den vergangenen Wochen, was zu dem Schluss führt, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" betrachtet werden kann.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" weist die Asti eine Rendite von -25,71 Prozent im vergangenen Jahr auf, was 11,89 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt die Aktie mit einer Rendite von -15,96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von -9,76 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.