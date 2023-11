Wie stabil ist Artmarket.com wirklich?

Die technische Analyse der Artmarket-Aktie zeigt gemischte Signale. Der aktuelle Kurs von 5,47 EUR liegt 14,66 Prozent unter dem GD200 von 6,41 EUR, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50 beträgt 5,68 EUR, was einem Abstand von -3,7 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Artmarket-Aktie liegt bei 77,05, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 46 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einstufung in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. In den letzten Tagen wurde verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Artmarket diskutiert, was die positive Stimmung unterstreicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl das Stimmungsbild als auch die Kommunikationsfrequenz blieben unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.