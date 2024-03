Wie stabil ist Arisawa Mfg wirklich?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Arisawa Manufacturing liegt bei 32, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 80,82 für "Elektronische Geräte und Komponenten" deutlich niedriger ist. Damit wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Grundlage.

Für die Dynamik des Aktienkurses wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 60,42, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 42,47 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich ein Rating von "Neutral" auf Basis des RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Arisawa Manufacturing-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1080,27 JPY lag, während der aktuelle Kurs bei 1147 JPY liegt, was einer Abweichung von +6,18 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 1116,58 JPY, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (+2,72 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden neutral über Arisawa Manufacturing diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. Insgesamt erhält Arisawa Manufacturing somit eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Grundlage.