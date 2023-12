Wie stabil ist Apple Hospitality Reit wirklich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ eingestuft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Der RSI der Apple Hospitality REIT Inc liegt bei 26,32, was als „gut“ eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt einen Wert von 33,48 und wird daher als „neutral“ eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine „gute“ Gesamteinschätzung.

Die Analysten sehen die Apple Hospitality REIT Inc neutral, da es keine „Kaufen“-Empfehlungen, 2 „Halten“-Empfehlungen und keine „Verkaufen“-Empfehlungen gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Apple Hospitality REIT Inc liegt bei 18 USD, was einer potenziellen Kursentwicklung von +5,02 Prozent entspricht. Die Analysten bewerten dies als „gut“. Insgesamt führt die Analysten-Untersuchung daher auch zu einer Einstufung als „gut“.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität für die Aktie von Apple Hospitality REIT Inc. Die Rate der Stimmungsänderung ist positiv, was zu einer Gesamtbewertung als „gut“ führt.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Apple Hospitality REIT Inc auf 15,47 USD, während der aktuelle Kurs bei 17,14 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +10,8 Prozent und zum GD50 +5,74 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als „gut“ führt.

