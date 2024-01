Wie stabil ist Apollo Global Management LLC wirklich?

Die Aktie von Apollo Global Management wird von Analysten derzeit positiv bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurde das Wertpapier 4-mal mit "Gut", 2-mal mit "Neutral" und 0-mal mit "Schlecht" bewertet. Aktuelle Berichte bestätigen diese Einschätzung, wobei die durchschnittliche Kursprognose der Analysten ein Abwärtspotential von -11,3 Prozent aufzeigt. Dadurch erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse der Aktie zeigt ebenfalls positive Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von +19,76 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung in charttechnischer Hinsicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von +6,58 Prozent über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt.

Die Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt ebenfalls positive Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist stark gestiegen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, jedoch hat sich die Diskussion in den letzten ein, zwei Tagen verstärkt auf positive Themen fokussiert. Aufgrund dieser gemischten Signale wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.