Wie stabil ist Annaly Capital Management wirklich?

Der Annaly Capital Management Inc-Kurs wird am 14.08.2023, 09:00 Uhr mit 19.87 USD festgestellt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Annaly Capital Management Inc auf Basis von insgesamt 5 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Annaly Capital Management Inc 1 mal die Einschätzung buy, 0 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Buy". Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 19,87 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 5,69 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 21 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Buy"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Buy".

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Annaly Capital Management Inc ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Annaly Capital Management Inc-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 49,59, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 44,18, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Annaly Capital Management Inc-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 20,3 USD mit dem aktuellen Kurs (19,87 USD), ergibt sich eine Abweichung von -2,12 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (20,08 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,05 Prozent Abweichung). Die Annaly Capital Management Inc-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.