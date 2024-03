Wie stabil ist Anika Therapeutics wirklich?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Anika Therapeutics-Aktie als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Anika Therapeutics-Aktie beträgt 29,32, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht. Der RSI25-Wert liegt bei 38,11 und führt zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 12 Tagen wurde vor allem positiv über die Anika Therapeutics-Aktie diskutiert, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen war die Diskussion überwiegend positiv. Basierend auf diesem Anleger-Sentiment wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite von Anika Therapeutics beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,72 % in der Biotechnologie-Branche. Die Differenz von 2,72 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Biotechnologie-Branche ergibt sich eine Performance von -6,6 Prozent in den letzten 12 Monaten für Anika Therapeutics. Der Branchendurchschnitt liegt bei -4,77 Prozent, was eine Underperformance von -1,82 Prozent bedeutet. Im Gesundheitspflege-Sektor lag die Rendite bei -1,06 Prozent, wobei Anika Therapeutics um 5,53 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.