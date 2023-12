Wie stabil ist Anhui Jinhe Industrial wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Die Anhui Jinhe Industrial-Aktie wird derzeit charttechnisch bewertet, und der aktuelle Kurs von 19,7 CNH liegt 19,26 Prozent unter dem GD200 (24,4 CNH), was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 21,23 CNH, was einen Abstand von -7,21 Prozent zum aktuellen Kurs bedeutet und ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese auf dem aktuellen Kursniveau 3,62 Prozent, was 1,7 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik von Anhui Jinhe Industrial daher als "Gut".

In den Social Media gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Anhui Jinhe Industrial. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da die Diskussionen weder übermäßig positiv noch negativ waren.

Der Relative Strength Index (RSI) der Anhui Jinhe Industrial-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 53) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 69,02) erhalten daher ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt wird die Anhui Jinhe Industrial-Aktie daher sowohl charttechnisch als auch in Bezug auf Dividendenrendite, Sentiment und RSI als "Neutral" bewertet.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Anhui Jinhe Industrial-Analyse vom 21.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Anhui Jinhe Industrial jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Anhui Jinhe Industrial-Analyse.

Anhui Jinhe Industrial: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...