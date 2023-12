Wie stabil ist Aml3d Pty Ltd wirklich?

In den letzten Tagen war die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Aml3d diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral".

Der Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Aml3d wurde auf diese Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung für Aml3d war in diesem Zeitraum ebenfalls neutral, was zu einer entsprechenden Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Aml3d. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 35,29 Punkte, was bedeutet, dass Aml3d momentan weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 47,06, dass Aml3d weder überkauft noch überverkauft ist und erhält daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs, wird Aml3d derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 0,07 AUD, womit der Kurs der Aktie (0,095 AUD) um +35,71 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,08 AUD, was einer Abweichung von +18,75 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stimmungslage neutral ist und die technische Analyse auf eine positive Bewertung hinweist.