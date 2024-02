Wie stabil ist Amica wirklich?

Während der letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Amica in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer schlechten Stimmung bei den Marktteilnehmern führte. Auch die Aufmerksamkeit der Anleger für das Unternehmen nahm ab. Daher erhält die Amica-Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergab, dass die Amica-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (55) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (63,77) liefern ein "Neutral"-Rating.

Die soziale Stimmung rund um Amica war hingegen überwiegend positiv, was zu einer guten Bewertung in dieser Hinsicht führt. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen über Amica diskutiert.

In technischer Hinsicht ist die Amica-Aktie derzeit -3,32 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -0,67 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich daher für die Amica-Aktie eine gemischte Bewertung, wobei die Stimmung als gut und die technische Analyse als neutral eingestuft wird.