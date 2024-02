Wie stabil ist Alphabet Inc. C wirklich?

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung gegenüber Alphabet in den letzten Wochen kaum verändert ist. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein rückläufiges Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet. Aus diesem Grund erhält Alphabet eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Grundlage.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Alphabet-Aktie liegt bei 67, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung von 51,63. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs also ein "Neutral"-Rating für Alphabet.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Alphabet-Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 131,6 USD, während der Kurs der Aktie bei 141,12 USD liegt, was einer Abweichung von +7,23 Prozent entspricht. Auch der GD50 der letzten 50 Tage ergibt eine neutrale Bewertung von -0,41 Prozent Abweichung, was zu einem Gesamtrating von "Gut" führt.

Das Anleger-Sentiment, ein wichtiger Stimmungsindikator, zeigt, dass die Diskussionen in den sozialen Medien vor allem und mehrheitlich positive Meinungen über die Aktie von Alphabet beinhalten. Zudem wurden in den letzten Tagen positive Themen rund um Alphabet besonders intensiv diskutiert. Daraus resultiert eine Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Gut".

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen, dass die Aktie von Alphabet derzeit neutral bis positiv bewertet wird und keinen überkauften oder überverkauften Zustand aufweist.