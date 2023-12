Wie stabil ist Alkaline Water wirklich?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Alkaline Water beträgt der RSI 71,05, was auf eine schlechte Bewertung hinweist. Der RSI25 beläuft sich auf 51,82, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein schlechtes Rating basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Alkaline Water-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1,15 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,275 USD liegt damit deutlich darunter, was zu einer schlechten Bewertung der Aktie führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Allerdings standen in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Das Sentiment und der Buzz im Internet führen zu einer neutralen Bewertung der Aktie aufgrund mittlerer Diskussionsintensität und geringer Rate der Stimmungsänderung. Insgesamt ergibt sich somit ein schlechtes langfristiges Stimmungsbild.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Alkaline Water-Aktie unterschiedlich bewertet wird, je nachdem, welcher Bewertungsfaktor betrachtet wird. Der RSI weist auf ein schlechtes Rating hin, während der gleitende Durchschnitt und die Anleger-Stimmung zu einer neutralen Bewertung führen. Die langfristige Stimmung wird jedoch als schlecht eingestuft.