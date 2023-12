Wie stabil ist Alice Queen wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "Chase":

Die Diskussionen über Alice Queen in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal bezüglich der Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen wurden insgesamt positive Meinungen in den Kommentaren und Meinungen überwiegend neutral angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein und ist der Meinung, dass die Aktie von Alice Queen bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In technischer Hinsicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Alice Queen-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,02 AUD. Der letzte Schlusskurs von 0,005 AUD weicht um -75 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,01 AUD) weicht mit einer Abweichung von -50 Prozent vom letzten Schlusskurs ab. Somit erhält die Alice Queen-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls interessante Informationen. Die Diskussionsintensität rund um Alice Queen ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist gering, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf Sentiment und Buzz.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der aktuelle Wert für Alice Queen liegt bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25-Wert von 80 zeigt jedoch, dass der Titel als überkauft betrachtet wird, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Gesamteinstufung als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also aus den verschiedenen Analysen eine neutrale bis schlechte Einschätzung für die Alice Queen-Aktie.