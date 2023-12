Wie stabil ist Algonquin Power A Cum Rr Prf wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

Die Algonquin Power & Utilities-Aktie befindet sich derzeit in einer neutralen Position, basierend auf verschiedenen Analysekriterien. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 9,97 CAD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 8,67 CAD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -13,04 Prozent zum GD200 und wird daher als "schlecht" bewertet. Im Gegensatz dazu steht der GD50 für die letzten 50 Tage bei 7,87 CAD, was einer positiven Distanz von +10,17 Prozent entspricht und somit als "gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Gesamtbewertung.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Versorgungsunternehmen" zeigt die Algonquin Power & Utilities-Aktie eine Rendite von -11,33 Prozent im vergangenen Jahr, was 2,85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie insgesamt als "schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist hingegen überwiegend positiv, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Auswertung von Meinungen und Äußerungen der letzten beiden Wochen ergab keine eindeutig positiven oder negativen Themen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings zeigte die Analyse auch ein schlechtes Handelssignal, was zu einer insgesamt neutralen Empfehlung führt.

Die Bewertungen von Analysten ergaben ein neutrales Rating für die Algonquin Power & Utilities-Aktie, basierend auf insgesamt vier Analystenbewertungen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 7,94 CAD, was ein Abwärtspotential von -8,45 Prozent bedeutet. Somit wird auch in diesem Punkt eine schlechte Empfehlung ausgesprochen. Insgesamt ergibt sich eine neutrale Einschätzung für die Algonquin Power & Utilities-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysefaktoren.