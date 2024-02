Wie stabil ist Albertsons Companies wirklich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI für Albertsons Cos auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 44,64 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist Albertsons Cos überkauft und wird daher mit "Schlecht" bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen überwogen positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In letzter Zeit wurden jedoch verstärkt negative Themen in Bezug auf Albertsons Cos diskutiert, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird.

Bei der technischen Analyse durch Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Albertsons Cos-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt dieser Wert 21,86 USD. Infolgedessen wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich für Albertsons Cos in den letzten Wochen deutlich verbessert, weshalb die Aktie mit "Gut" bewertet wird. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen jedoch unauffällig, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.