Wie stabil ist Air Water wirklich?

Die technische Analyse der Air Water-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem Aufwärtstrend befindet. Der 50- und 200-Tages-Durchschnitt weist auf eine positive Entwicklung hin. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 1900,92 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 2203,5 JPY liegt, was einer Abweichung von +15,92 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 1966,08 JPY liegt mit einem letzten Schlusskurs von +12,08 Prozent darüber. Auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren erhält die Air Water-Aktie somit ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Diskussionsintensität deutet ebenfalls darauf hin, dass das Unternehmen weder besonders viel noch besonders wenig Beachtung gefunden hat. Daher wird die Air Water-Aktie in diesem Bereich mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Auch die Analyse der Anlegerstimmung auf sozialen Plattformen ergibt ein "Neutral"-Rating, da die Kommentare und Diskussionen in den letzten Tagen überwiegend neutral waren.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Air Water-Aktie liegt bei 49,29 für den Zeitraum von sieben Tagen und bei 33,8 für den Zeitraum von 25 Tagen, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Somit lässt sich abschließend festhalten, dass die Air Water-Aktie sowohl auf technischer als auch auf sentimentaler Ebene aktuell ein "Neutral"-Rating erhält.