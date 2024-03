Wie stabil ist AirBoss of America wirklich?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Airboss Of America beträgt 16, was im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt von 336,11 (Chemikalien) unter dem Durchschnitt liegt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren beeinflusst werden. Laut Analyse von sozialen Plattformen waren die Kommentare zu Airboss Of America überwiegend positiv. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um die Aktie diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Airboss Of America-Aktie liegt bei 45 für die letzten 7 Tage, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 31,44, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Airboss Of America nach RSI-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Airboss Of America mit -28,67 Prozent um mehr als 7 Prozent darunter. Die "Chemikalien"-Branche verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -22,07 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Airboss Of America mit 6,6 Prozent darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.