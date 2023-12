Wie stabil ist Aeris Environmental wirklich?

Die technische Analyse der Aeris Environmental zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit ein "Gut" ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,03 AUD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,036 AUD) um +20 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,03 AUD weist eine Abweichung von +20 Prozent auf, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Aeris Environmental in diesem Bereich also das Rating "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 33,33, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 17,65, was wiederum eine Einstufung als "Gut" für 25 Tage bedeutet. Das Gesamtbild führt daher zu einem Rating "Gut" im Bereich des Relative Strength-Index.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien festgestellt wurden. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, dass die Aeris Environmental derzeit gemischte Signale aufweist, mit Ratings von "Gut" und "Neutral" in verschiedenen Bereichen. Dies sollte von Anlegern bei ihren Entscheidungen berücksichtigt werden.