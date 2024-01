Wie stabil ist Adidas wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Adidas bleibt neutral, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen gab es keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation. Allerdings zeigen die aktuellen Gespräche in den letzten ein, zwei Tagen ein überwiegend positives Interesse der Anleger. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Eine tiefere Analyse der Kommunikation hat ergeben, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen, was zu der insgesamt neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Adidas-Aktie für die letzten 7 Tage hat einen Wert von 93, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu steht der RSI auf 25-Tage Basis bei 59,53, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Adidas.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Adidas bei 172,11 EUR verläuft, während der Aktienkurs bei 173,76 EUR liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 182,57 EUR, was zu einem weiteren "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse lautet daher "Neutral".

Im Branchenvergleich liegt die Aktie von Adidas mit einer Rendite von 36,54 Prozent im vergangenen Jahr 29,58 Prozent über dem Durchschnitt der zyklischen Konsumgüterbranche. Im Vergleich zur Textilien-, Bekleidungs- und Luxusgüterbranche liegt die Rendite sogar um 32,92 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.