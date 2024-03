Wie stabil ist AV Concept wirklich?

Die Aktie von Av Concept notiert derzeit mit einem Kurs von 0,415 HKD, was einer Abweichung von +3,75 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Neutral". Über einen Zeitraum von 200 Tagen betrachtet, wird die Einstufung jedoch als "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +9,21 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren gegenüber Av Concept. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Unternehmensnachrichten der letzten ein bis zwei Tage wurden vornehmlich neutral bewertet. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Av Concept daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Anlegerstimmung von der Redaktion ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Av Concept wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Daraus ergibt sich eine mittlere Diskussionsintensität und die Einstufung als "Neutral" in Bezug auf die Rate der Stimmungsänderung. Insgesamt wird die Aktie in diesem Punkt als "Neutral" bewertet.

Im Hinblick auf die Dividende zahlt Av Concept derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Elektronische Geräte und Komponenten. Die Differenz beträgt lediglich 0,22 Prozentpunkte (5,33 % gegenüber 5,55 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.