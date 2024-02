Wie stabil ist AVZ Minerals wirklich?

Die technische Analyse von Avz Minerals zeigt, dass sich die Aktie derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der 50- und 200-Tages-Durchschnitt weisen darauf hin, dass der letzte Schlusskurs von 0,78 AUD auf ähnlichem Niveau liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Diskussionsintensität war auch nicht signifikant höher oder niedriger als sonst, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage und der 25-Tage-Basis zeigt, dass die Avz Minerals-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Avz Minerals-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren.