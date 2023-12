Wie stabil ist AT&T wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "AT&T":

Die Dividendenpolitik von At&t wird von Analysten als negativ bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei -6 liegt, was eine Unterperformance im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" darstellt.

In Bezug auf den Aktienkurs erreichte At&t in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,25 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 86,86 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -96,11 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum Sektor "Telekommunikationsdienste" lag die Rendite von At&t mit 20,1 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält At&t in dieser Kategorie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der At&t-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl in den letzten 7 Tagen (Wert: 45) als auch in den letzten 25 Handelstagen (Wert: 43,14). Aufgrund dieser Analyse wird die At&t-Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren wie dem gleitenden Durchschnitt zeigt, dass sich die At&t-Aktie weder in einem klaren Auf- noch Abwärtstrend befindet. Sowohl der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt (16,01 USD) als auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt (16 USD) weisen nur geringe Abweichungen zum letzten Schlusskurs auf. Daher erhält At&t auch in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Indikatoren ein eher neutrales Bild von der At&t-Aktie, mit negativen Bewertungen in Bezug auf Dividendenpolitik und Aktienkursperformance, aber einer neutralen Beurteilung im Hinblick auf den RSI und die technische Analyse.