Wie stabil ist 4Imprint wirklich?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von 4imprint als Neutral-Titel einzustufen. Der Index bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die 4imprint-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 45,21 und für den RSI25 von 41,25, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt und das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ebenfalls als "Neutral" einstuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktien werden anhand des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Bei der Aktie von 4imprint zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für 4imprint weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von 4imprint bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 1-mal die Einschätzung "Gut" und 0-mal die Einschätzung "Neutral" sowie "Schlecht" für die 4imprint vergeben, was dem Titel langfristig das Rating "Gut" einbringt. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 15,97 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 5300 GBP, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

In technischer Hinsicht ergibt sich für die 4imprint-Aktie für die simple Charttechnik ein "Neutral"-Rating, basierend auf dem Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage und des letzten 50 Handelstages. Der letzte Schlusskurs weicht jeweils um -3,61 Prozent bzw. +0,12 Prozent ab, was zu der Einschätzung führt.