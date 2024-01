Wie stabil ist 3I wirklich?

Die Investmentfirma 3i schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Mit einer Dividendenrendite von 2,63 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 6 % beträgt der Unterschied 3,37 Prozentpunkte. Aufgrund dieser großen Diskrepanz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die 3i-Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren eine gemischte Bewertung. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 1978,57 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 2293 GBP liegt, was einer Abweichung von +15,89 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung ergibt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 2205,04 GBP, was nahe dem letzten Schlusskurs von 2293 GBP liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die 3i-Aktie auf Basis der technischen Analyse mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Hinblick auf die Fundamentalanalyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3i derzeit einen Wert von 5 auf. Dies bedeutet, dass die Börse 5,19 Euro für jeden Euro Gewinn von 3i zahlt, was 74 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 20. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die 3i-Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der 3i liegt bei 79,63, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, liegt bei 41,36 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung der 3i-Aktie als "Schlecht" auf Basis des RSI.

Insgesamt zeigt die 3i-Aktie gemischte Signale, mit einer unterdurchschnittlichen Dividendenrendite, positiven technischen Indikatoren, einer Unterbewertung im Vergleich zur Branche und gemischten Signalen des RSI. Anleger sollten diese Faktoren sorgfältig berücksichtigen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.