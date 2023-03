Wie sich die Mining Aktie entwickelt hat: Ein Überblick

SSR Mining Inc hat im vergangenen Jahr eine respektable Rendite von 1,96 Prozent erzielt. Betrachtet man jedoch nur den Sektor (Basic Materials), in dem sich das Unternehmen bewegt, so liegt es mit dieser Leistung -243,37 Prozent unterhalb des Durchschnitts von 6,73 Prozent. Zum Vergleich: Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Goldbranche beträgt lediglich 0,38 Prozent. SSR Mining Inc schneidet hierbei jedoch sehr gut ab und befindet sich aktuell sogar um 80,61 Prozent über diesem Wert.

Was zeigt der RSI-Indikator aktuell an?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Kursbewegungen von Aktien innerhalb von sieben Tagen anzeigt. Der RSI vergleicht dabei die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen und zeigt diese in einem Bereich von 0 bis 100 an. Bei einem RSI von 40,48 bei SSR Mining Inc wird die...