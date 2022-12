Wie sich Finanzdienstleister von Autokonzernen zu Anbietern für Mobilitäts-Ökosysteme entwickeln

Frankfurt (ots) -PwC-Studie: Automobile Finanzdienstleister entwickeln sich zum Anbieter von API-Plattformen, Embedded Finance und Insurance Lösungen / Plattformarchitektur als Erfolgsfaktor für Mobilitäts-ÖkosystemeFinanzdienstleister von Automobilkonzernen wandeln sich von reinen Absatzfinanzierern hin zu Alltagsbegleitern ihrer Kunden. Neben den klassischen Produkten Finanzierung, Leasing und Versicherung, werden die Geschäftsmodelle zunehmend um Auto-Abos, Carsharing, Flottenlösungen und den Online-Direktvertrieb von Fahrzeugen erweitert."Mit einer Kombination aus Microservice-Architekturen, API-Plattformen und Drittanbietern, betreiben die Finanzdienstleister mittlerweile vollständige Mobilitäts-Ökosysteme", erklärt Robert Eickmeyer, Director im Financial Services Consulting bei PwC Deutschland, "Was für den Kunden idealerweise einfach und nahtlos aussieht, erfordert auf technischer Ebene das Management einer hochkomplexen Integrationsarchitektur."In der Studie "Next-generation API platforms for mobility ecosystems" zeigt die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland (PwC) deshalb gemeinsam mit der Volkswagen Financial Services AG Lösungsansätze und Strategien für den Aufbau von API-Plattformen, Ökosystemen und automobilnahen Finanzprodukten.Im Spannungsfeld zwischen Kundenfokus und TechnologieIm Kundenlebenszyklus eines Autokäufers ist zum Beispiel die Phase des Fahrzeugbesitzes besonders relevant für die Kundenbindung. "Inspektionsintervalle, Hauptuntersuchungen, Verlängerungen der Herstellergarantie aber auch Versicherungsschäden sind wichtige und teilweise negative Ereignisse für den Kunden,'' ergänzt Robert Eickmeyer, "hier müssen die Anbieter mit integrierten Produkten Antworten finden."Um die steigenden Erwartungen der Kunden zu erfüllen, brauchen Mobilitäts-Ökosysteme ein technisches Fundament, das hinsichtlich der Verfügbarkeit, Compliance, Flexibilität, Performance, Skalierbarkeit und Sicherheit modernsten Standards entspricht. Erst auf dieser Grundlage können Finanzdienstleister Microservice-Architekturen errichten, erweitern und über eine API-Plattform verwalten."Technologie und Kundenbedürfnisse müssen Hand in Hand gehen. Insbesondere deshalb ist es so wichtig, dass Anbieter im Mobilitätsgeschäft ihre IT-Systeme nach innen sicher und nach außen durchlässig aufbauen und somit für Innovationen offen sind.", sagt Tobias Berlin, Global Head of Digital Business Function bei Volkswagen Financial Services. Der Digital-Experte ist für die globale API-Plattform des Finanzdienstleisters verantwortlich.Offene Plattformen und MonetarisierungsmodelleDas übergeordnete Ziel einer API-Plattform müssen einfach zu nutzende Dienste sein, die für eine schnelle Integration standardisiert sind und Verwaltungsmöglichkeiten bieten. Nur so können Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und die schnelle Nutzung neuer Technologien gewährleistet werden. Weil sich API-Plattformen immer mehr zu verwalteten B2B-Marktplätzen entwickeln, auf denen Drittanbieter verschiedene Dienste abonnieren, anpassen und in ihr eigenes Ökosystem integrieren können, bieten sich verschiedene Monetarisierungsmodelle an. Zum Beispiel können Plattformbetreiber sowohl festgelegte Abonnementgebühren als auch Gebühren für einzelne API-Anfragen erheben.Über PwC:PwC betrachtet es als seine Aufgabe, gesellschaftliches Vertrauen aufzubauen und wichtige Probleme zu lösen. Mehr als 327.000 Mitarbeitende in 152 Ländern tragen hierzu mit hochwertigen, branchenspezifischen Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung bei. Die Bezeichnung PwC bezieht sich auf das PwC-Netzwerk und/oder eine oder mehrere der rechtlich selbstständigen Netzwerkgesellschaften. Weitere Details unter www.pwc.com/structure.Pressekontakt:Luisa SennhennPwC Marketing & CommunicationsTel.: +49 69 9585-5670E-Mail: luisa.sennhenn@pwc.comOriginal-Content von: PwC Deutschland, übermittelt durch news aktuell