Wie sich die FOMC-Ankündigung auf die wichtigsten REITS auswirkte

Anleger verkauften Aktien großer Immobilien-Investmentfonds (REITs), nachdem der Vorsitzende der Federal Reserve Jerome Powell am Mittwoch angekündigt hatte, dass die Leitzinsen um 0,75 % auf 3 % und 3,25 % steigen würden. Viele große REITs sind Dividendenpapiere und am stärksten von Zinsänderungen betroffen. Obwohl diese Anhebung weithin erwartet wurde, wirkt sie sich nun in der Realität aus. Die Fed beabsichtigt,… Hier weiterlesen