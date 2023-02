Wie profitabel ist Netflix eigentlich?

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Netflix (WKN: 552484) hat zuletzt wieder bessere Quartalszahlen präsentiert. Das Management konnte insbesondere mit dem Nutzerwachstum glänzen. Doch wissen wir natürlich auch, dass das nicht alles ist: Umsätze und auch Nettoergebnisse sollten mittel- bis langfristig ebenfalls stimmen.

Zumal Netflix mit einem Umsatz von ca. 8 Mrd. US-Dollar pro Quartal alles andere als klein ist. Zeit, daher heute mal ein Fazit zu ziehen: Wie profitabel ist der Streaming-Konzern eigentlich? Sehen wir uns das anhand der letzten Quartals- und Jahreszahlen einmal etwas näher an.

Netflix: Die Ergebniszahlen im Blick!

Wir können zunächst sehr positiv hervorheben, dass das Management von Netflix eine sehr profitable Ausgangslage geschaffen hat. In den vier Quartalen des Geschäftsjahres 2022 hat der Streaming-Pionier jeweils ein positives Ergebnis je Aktie produziert. Wobei die Spannbreite mit Werten von 3,53, 3,20, 3,10 und 0,12 US-Dollar sehr breit war. In Summe lag der Wert jedoch bei 9,95 US-Dollar je Aktie, was definitiv nicht wenig ist. In Summe lag das Nettoergebnis bei 4.491 Mio. US-Dollar im Geschäftsjahr 2022.

Bei einem Jahresumsatz von 31,6 Mrd. US-Dollar bedeutet das eine Nettomarge in Höhe von 14,2 %. Nicht schlecht für den Anfang. Wobei das Plattform-Geschäftsmodell mittel- bis langfristig durchaus zum Skalieren einlädt. Trotzdem dürfen wir auch nicht vergessen, dass der Streaming-Konzern jede Menge in Content investieren muss, insbesondere dafür sind solche Kennzahlen gar nicht verkehrt.

Doch schafft Netflix inzwischen auch einen freien Cashflow. Positiv: In allen vier Quartalen des Geschäftsjahres 2022 ist auch dieser Wert positiv gewesen. 802, 13, 472 und 332 Mio. US-Dollar bilden in Summe einen Wert von fast 1,62 Mrd. US-Dollar. Das heißt, dass die Free-Cashflow-Rendite bei 5,12 % gelegen hat. Auch dieser Wert ist für den Anfang nicht verkehrt, zumal der Streaming-Konzern gerade so cashflow-positiv ist.

Die operative Marge hat in den letzten vier Quartalen einen Spitzenwert von 25 % (Q1 2022) ausgebildet. Das wäre ein Wert, der für den Moment vergleichsweise hoch ist. Wie gesagt: Wir dürfen nicht vergessen, dass Investitionen in Content auch solche Kennzahlen belasten.

Auf dem richtigen Weg!

Im Endeffekt erkennen wir, dass Netflix bei der Profitabilität auf einem guten Weg ist. Im vierten Quartal hat es mit einem Nettoergebnis je Aktie von 0,12 US-Dollar noch einen kleinen Ausrutscher gegeben. Läge der Wert ebenfalls bei ca. 3,00 US-Dollar je Aktie, so würden wir derzeit auf ein KGV von ca. 29 kommen. So beträgt das KGV ca. 37, was definitiv nicht preiswert ist.

Die Frage nach der Profitabilität hilft uns als Investoren jedoch ungemein. Mittel- bis langfristig sollten wachsende Ergebnisse ein Katalysator sein. Entscheidend dafür ist, dass das Management den eingeschlagenen Wachstumskurs aufrechterhält, den Umsatz steigert, die Margen ausbaut und einen guten Mittelweg zwischen Investitionen in Content und dem Skalieren findet. Dann kann die Netflix-Aktie auch heute noch attraktiv sein.

Der Artikel Wie profitabel ist Netflix eigentlich? ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Sichere dir deinen Anteil am 1,83 Billionen (!) US-Dollar-Markt: 3 Aktien, um mit der Digitalisierung ein Vermögen zu machen

Die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten: Obwohl viele Growth-Aktien gecrasht sind, hat das Wachstum bei echten Innovatoren nicht aufgehört. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, sich seinen Anteil an diesem Markt zu sichern, der für die Wirtschaft einen Benefit von bis zu 1,83 Billionen (!) US-Dollar generieren kann. Aktienwelt360 hat die drei Namen parat, die sich weitsichtige Investoren jetzt günstig ansehen.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Netflix. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Netflix.

Aktienwelt360 2023