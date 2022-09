Wie nimmt China das iPhone 14 Lineup auf? Analyst teilt Einblicke und Strategien zur Steigerung der Gewinne in einem reifen Markt

Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL) stellte am Mittwoch sein neuestes iPhone Lineup vor und die Reaktionen waren gemischt. Der prominente Apple-Analyst Ming-Chi Kuo äußerte sich zu den ersten Anzeichen für die Akzeptanz der iPhone-14-Modelle in China, einem der wichtigsten Märkte von Cupertino. Premium hat starkes Momentum:Die Bestellungen für die beiden iPhone 14 Pro-Modelle in China liegen bei 85% und das geringste Interesse besteht für das iPhone 14 Plus… Hier weiterlesen