Wie man während der Inflation in Aktien investiert!

Die Aktienkurse neigen zu Schwankungen, je nachdem, wie die Anleger über den Aktienmarkt denken, und diese emotionale Reaktion kann zu einigen volatilen Schwankungen führen. In Zeiten hoher Inflation zum Beispiel haben Aktien in der Vergangenheit schlecht abgeschnitten, weil die Anleger befürchten, dass die Preise weiter steigen werden. In solchen Zeiten suchen die Menschen im Allgemeinen nach Anlagen mit stabilen Erträgen… Hier weiterlesen