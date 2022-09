Wie man GameStop Stonk vor und nach den Q2 Earnings handelt

GameStop Corporation (NYSE:GME) wird am Mittwoch nach Börsenschluss die Finanzergebnisse für das zweite Quartal veröffentlichen. Die stark angeschlagene Aktie notierte vor dem Ereignis fast 7 % niedriger und liegt mehr als 50 % unter dem Hoch vom 8. August von 47,99 $. Als der Videospielhändler am 1. Juni gemischte Ergebnisse für das erste Quartal vorlegte, eröffnete die Aktie am folgenden Tag… Hier weiterlesen