Wie lange u-blox-Anleger das wohl noch mit machen?

U-blox, ein Unternehmen aus der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche, hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -37,42 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche durchschnittlich um 19 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass U-blox im Branchenvergleich eine Underperformance von -56,42 Prozent aufweist. Auch im Vergleich zum Informationstechnologiesektor lag U-blox mit einer Rendite, die 56,33 Prozent unter dem Durchschnitt lag, hinter dem Durchschnitt zurück. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dazu, dass das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating erhält.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität bei U-blox deutlich abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen hat sich kaum verändert und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Schlecht"-Einstufung.

Die aktuelle Dividendenpolitik von U-blox weist nur eine leicht höhere Dividende als der Durchschnitt der Branche Halbleiter- und Halbleiterausrüstung auf. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenpolitik als "Neutral" eingestuft.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von U-blox als unterbewertet betrachtet, da ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,25 im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche bei 115,22 liegt. Daher erhält das Unternehmen aus fundamentaler Sicht eine "Gut"-Einstufung.