Wie lange kann die Align Aktie noch halten? - Aktuelle Analyse

Align ist derzeit mit einem beeindruckenden Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 67,64 bewertet. Im Vergleich zum durchschnittlichen KGV-Wert in der Branche Medical Devices von 34,31 weist die Aktie eine überdurchschnittliche Bewertung auf (um ca. 49,28 Prozent).

Align-Aktie: Technische Analyse und Kursentwicklung im Überblick

Aktuell bewegt sich die Align-Aktie über dem GD200 Wert, was als positiv gewertet werden kann. Der Kurs liegt derzeit bei 299,55 USD und somit um 19,74 Prozent über dem GD200 Niveau von 250,16 USD. Allerdings ist der gleitende Durchschnittskurs (GD50) in den letzten 50 Tagen auf 310,31 USD gesunken und weicht damit um -3,47 vom aktuellen Aktienkurs ab. Dies resultiert in einer negativen Bewertung für diesen Zeitraum. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Align-Aktie momentan insgesamt eine “Gut”...