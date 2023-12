Wie lange iRobot-Anleger das wohl noch mit machen?

Die technische Analyse der Irobot-Aktie zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) aktuell bei 35,71 liegt, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 37 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich für die RSI somit eine neutrale Einstufung.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Irobot-Aktie einen Wert von 68 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt als überbewertet gilt und daher eine schlechte Bewertung erhält.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation bezüglich Irobot hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Irobot-Aktie bei 38,91 USD, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt hingegen ein gutes Signal mit einer Differenz von +10,99 Prozent.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume.