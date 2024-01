Wie lange iA Financialration-Anleger das wohl noch mit machen?

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Ia beträgt derzeit 10,35 und liegt damit 10 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Versicherung) von 11. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie zum aktuellen Zeitpunkt unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation lässt starke positive oder negative Ausschläge präzise und frühzeitig erkennen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Ia jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die Analysteneinschätzung für die Ia-Aktie ist derzeit "Gut", basierend auf 3 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Ia vor, aber die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotential von 8,6 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Ia daher eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Ia eingestellt waren. Die Diskussion drehte sich vor allem um negative Themen, ohne positive Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Ia daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion. Insgesamt wird Ia von der Redaktion für die Anlegerstimmung mit einem "Neutral"-Rating bewertet.