Wie lange Zwipe AS-Anleger das wohl noch mit machen?

Die Zwipe-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 2,66 SEK verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 0,52 SEK lag, was einem Abweichung von -80,45 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,77 SEK) liegt über dem letzten Schlusskurs (-32,47 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Zwipe-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz ergibt sich ein neutrales Bild für die Aktie. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso gibt es kaum Änderungen in der Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Zwipe-Aktie somit als "Neutral"-Wert eingeschätzt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten jedoch auf eine positive Anlegerstimmung hin. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Zusammenfassend ist die Aktie von Zwipe aus Sicht der Anlegerstimmung als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Zwipe-Aktie ebenfalls als "Neutral"-Titel ein. Mit einem RSI7-Wert von 60,2 und einem RSI25-Wert von 63,53 erhält die Aktie eine "Neutral"-Empfehlung für beide Zeiträume. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.