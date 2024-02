Wie lange Zhejiang Weixing New Building Materials-Anleger das wohl noch mit machen?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung von Unternehmen. Ein niedrigeres KGV deutet auf eine günstigere Bewertung hin, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. Zhejiang Weixing New Building Materials hat ein KGV von 15,35, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf die Performance des Aktienkurses hat Zhejiang Weixing New Building Materials in den letzten 12 Monaten eine negative Rendite von -40,39 Prozent verzeichnet. Im Vergleich zur "Bauprodukte"-Branche liegt die Aktie damit um 19,43 Prozent darunter. Auch im Vergleich zum gesamten "Industrie"-Sektor ist die Performance mit -20,63 Prozent unterdurchschnittlich. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein schlechtes Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tages-Durchschnitt bei 17,93 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 15,29 CNH liegt, was einer Abweichung von -14,72 Prozent entspricht. Dies führt zu einer negativen Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 14,22 CNH, was einen positiven Unterschied von +7,52 Prozent zum letzten Schlusskurs bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Zhejiang Weixing New Building Materials beträgt 4, was eine positive Differenz von +2,56 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine positive Bewertung von den Analysten.