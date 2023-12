Wie lange Zhejiang Nhu-Anleger das wohl noch mit machen?

Der Aktienkurs von Zhejiang Nhu verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,46 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um -0,16 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -4,3 Prozent für Zhejiang Nhu entspricht. Der "Gesundheitspflege"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -2,63 Prozent im letzten Jahr, und Zhejiang Nhu lag 1,83 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse wird Zhejiang Nhu derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 16,55 CNH, während der Aktienkurs (17,08 CNH) um +3,2 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 16,63 CNH zeigt eine Abweichung von +2,71 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen vermehrt negative Themen angesprochen wurden. Die Auswertung ergibt daher eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Ebene. Darüber hinaus wurden 8 positive und 0 negative Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Nhu 19, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft wird. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.