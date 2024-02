Wie lange Zhejiang Jingu-Anleger das wohl noch mit machen?

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Zhejiang Jingu ist laut dem Anleger-Sentiment in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Zhejiang Jingu liegt aktuell bei 65,43 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 66,06 und zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating für den RSI25 führt. Insgesamt erhält das Zhejiang Jingu-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In den letzten Wochen zeigte sich bei Zhejiang Jingu eine deutliche Verschiebung des Stimmungsbildes hin zum Negativen. Dies spiegelt sich in einer abnehmenden Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien wider. Insgesamt wird Zhejiang Jingu daher in Bezug auf das Sentiment und den Buzz mit "Schlecht" bewertet.

Im Branchenvergleich hat Zhejiang Jingu in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +18,94 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Performance um 20,17 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.