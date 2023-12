Wie lange Yeahka Ltd-Anleger das wohl noch mit machen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ und zwischen 70 und 100 als „überkauft“ eingestuft, während dazwischen als neutral gilt. Der RSI der Yeahka liegt bei 62,69, was einer „neutralen“ Einstufung entspricht. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, ist mit 68,73 ebenfalls ein Indikator für eine „Neutral“-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Yeahka derzeit bei 18,43 HKD liegt. Da der Aktienkurs bei 13,72 HKD gehandelt wird, ergibt sich ein Abstand von -25,56 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) bei 14,76 HKD, was einer Differenz von -7,05 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Schlecht"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Yeahka werden auch in die Analyse einbezogen. Die Anzahl der Beiträge und die Veränderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktivität in den Beiträgen zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Yeahka bleibt ebenfalls neutral. Daher erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Das Stimmungsbarometer zeigte ebenfalls eine negative Richtung. Die Anleger äußerten sich verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Yeahka. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral".